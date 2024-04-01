В Коврове подвели итоги конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности.

В Коврове подвели итоги конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности. Об этом рассказала ГУ МЧС России по региону.В мероприятии участвовали учащиеся 15 школ, трёх организаций допобразования и воспитанники учреждения «Родина». Дети представили на разные номинации конкурса 126 работ. Члены жюри отобрали 24 лучших.«Победители муниципального конкурса будут представлять Ковров на региональном этапе», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.