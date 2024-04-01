В Мурманском областном краеведческом музее открылась выставка Праздники Севера: движение вверх.

В Мурманском областном краеведческом музее открылась выставка Праздники Севера: движение вверх.Экспозиция посвящена истории традиционных Праздников Севера. Это легендарные соревнования, которые проходят с 1934 года, даже в годы Великой Отечественной войны не было перерыва.Посетители увидят фотоматериалы из фондового собрания краеведческого музея, уникальные экспонаты из музейных фондов – печатную продукцию, значки разных лет, а также предметы призового фонда довоенного и послевоенного советского времени.Надо сказать, Мурманская область – единственный в России регион, где на протяжении многих десятилетий сохраняется неизменная традиция проведения столь масштабного спортивного мероприятия.