В мэрии попытались придумать, что делать с хамством кондукторов и регулярными авариями, в которые попадает общественный транспорт. На интересующие корреспондентов темы на брифинге отвечал

В мэрии попытались придумать, что делать с хамством кондукторов и регулярными авариями, в которые попадает общественный транспорт. На интересующие корреспондентов темы на брифинге отвечал заместитель главы города Глеб Серегин. Все вопросы касались актуальной для Владимира темы – общественного транспорта. Напомним, с конца 2023 года город покинули сразу 4 перевозчика. О том, как с этим будут