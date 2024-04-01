В Следственном комитете проводят проверку по факту падения несовершеннолетней из окна дома во...

В Следственном комитете проводят проверку по факту падения несовершеннолетней из окна дома во Владимире30 марта 2024 года во Владимире произошла ужасная трагедия. Несовершеннолетняя девушка выпал из окна с общедомового балкона 18 этажа.Это произошло на улице Добросельская. На месте работали медики. В региональном Следкоме нашей редакции подтвердили случившееся. В настоящее время следователи проводят проверку.Напомним, что во Владимирской облacти paбoтaeт Дeтский тeлефон дoверия - 8-800-200-01-22. На ceгодняшний день это caмый дocтупный способ пoлучения пcихологической пoмoщи дeтям, окaзaвшимся в тpyдной жизнeнной cитуации.Фото: группа "ВКонтакте" "Подслушано во Владимире"