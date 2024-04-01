Весна, а заодно и паводок пришли в Юрьевец. Жители жалуются на затопленный подземный переход. В минувшие выходные единственную пешеходную дорогу через федеральную трассу М-7 сильно затопило.

Весна, а заодно и паводок пришли в Юрьевец. Жители жалуются на затопленный подземный переход. В минувшие выходные единственную пешеходную дорогу через федеральную трассу М-7 сильно затопило. Образовалась лужа таких масштабов, что без резиновых сапог не обойтись. Подземник находится на балансе Упрдор Москва-Нижний Новгород, и, к слову, только в 2022 году был капитально отремонтирован за 38