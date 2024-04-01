Владимирцам представили топ пять самых полезных для здоровья специй С давних времен люди...

Владимирцам представили топ пять самых полезных для здоровья специйС давних времен люди используют специи, но не только в кулинарии. Приправы использовались в лечебных целях, так как они являются источником биологически активных соединений, которые приносят пользу здоровью. Они помогают купировать воспалительные процессы и избавляют от симптомов некоторых заболеваний.Большинству людей трудно представить еду без специй. Они делают наши блюда ярче и разнообразнее. Кроме того, специями можно значительно уменьшить количество соли, используемой в готовке.В проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание РФ» специалисты перечислили 5 самых полезных для здоровья специй.КуркумаВ этой желтой специи содержится вещество «куркумин», который работает как антиоксидант. Кроме того, оно помогает в борьбе с воспалительными процессами, улучшает работу мозга и снижает вероятность развития некоторых видов рака.Важно: куркумин — это соединение, которое сложно усваивается,так как оно не растворимо в воде. Ученые рекомендуют добавлять в блюда с куркумой черный перец. В нем содержится пиперин, повышающий усвоение куркумина.Противопоказания: эта специя не подойдет людям, которые имеют проблемы с почками или ЖКТ. В любом случае, не ешьте больше 2 грамм порошка куркумы в день. Обязательно проконсультируйтесь с врачом.КорицаВкусная и сладкая, - одна из самых популярных специй. Корица универсальна: ее можно добавлять и в еду, и в напитки. Но чаще мы встречаем в магазинах ее недорогую версию: кассию. Настоящая цейлонская корица очень хрупкая, так как ее делают из тонкого внутреннего слоя коры вечнозеленого кустарника. В то время как кассия делается из коры родственного этому кустарнику дерева. В итоге палочки кассии получаются тверже и грубее, выглядят, как плотные трубочки.Обе разновидности корицы полезны, но в цейлонской содержится больше полезных веществ, таких как: эвгенол, имеющий антисептические свойства, или циннамаль, составляющий основу коричного запаха и работающий как антидепрессивное и противотревожное ароматерапевтическое средство.Специалисты отмечают: добавление в пищу корицы помогает минимизировать вред от еды с высоким содержанием жира, уменьшает количество «плохого» холестерина и понижает артериальное давление.Противопоказания: людям с болезнями ЖКТ и с нарушениями свертываемости крови эта приправа не подойдет. Помимо этого, нельзя употреблять в день более 6 грамм корицы. Лучше заранее проконсультироваться с врачом.ИмбирьКорень имбиря известен как противопростудное средство, которое добавляют, например, в чай. В действительности, врачи утверждают, что он может "унять" озноб и смягчит другие симптомы.Однако, исследования доказывают, что имбирь также помогает при вздутии и тошноте. Корень улучшает пищеварение, помогает снизить уровень сахара в крови и стимулирует выработку ферментов, отвечающих за расщепление жира.Также имбирь разжижает кровь и снижает давление, а придающее этому корню жгучий вкус вещество гингерол работает как противовоспалительное. Иными словами, - чудо-средство!Противопоказания: человеку с болезнями ЖКТ, почек и сердечно-сосудистой системы, перед употреблением в пищу имбиря обязательно нужно проконсультироваться с врачом. Тем же, кто здоров, можно есть имбирь не больше 3-4 граммов в день.ЧеснокЯркий вкус и неповторимый аромат...кто-то любит чеснок, а кто-то ненавидит, но относиться к нему равнодушно — практически невозможно. Кроме того, чеснок обладает множеством полезных свойств. В нем содержится вещество-предшественник аллацина. Это летучее соединение – один из первых антибиотиков, которые использовало человечество.В целом, аллацин работает против тех патогенов, которые устойчивы ко многим лекарствам.Важно: это вещество быстро распадается в воздухе и теряет свои свойства при нагреве. Поэтому, чтобы чеснок проявил свои антибактериальные свойства, есть его нужно именно свежим.Противопоказания: болезни ЖКТ, особенно — во время обострения. Людям с желчекаменной болезнью и с нарушениями свертываемости крови тоже не рекомендуется употреблять в пищу чеснок. Помните, что всегда стоит проконсультироваться с врачом. В остальных случаях можно съесть по 1-2 зубчику чеснока в день.Перец чилиОстрый чили «на любителя», ведь не все люди его любят. Однако, в исследовании, проведенном China Kadoorie Biobank, учеными доказано, что его употребление в пищу помогает жить дольше.В течение 7 лет эксперты наблюдали за 500 000 взрослых мужчин и женщин. В итоге, - у тех, кто почти каждый день ел пищу с острым чесноком, - вероятность смерти снижалась на 14%.Все дело в капсаицине, - веществе со «жгучим вкусом», который обладает свойством улучшать метаболизм, влиять на липидный профиль и уровень холестерина в крови, а также на воспалительные процессы.Противопоказания: если у вас проблемы с ЖКТ, - обязательно проконсультируйтесь с врачом. Здоровым людям не рекомендуется есть более 15 грамм этой приправы в день.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений