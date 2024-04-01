«Т Плюс» поддержала региональные этапы Всероссийского чемпионата по профмастерству «Профессионалы» во Владимире и Иванове.

Владимирский филиал «Т Плюс» стал социальным партнером региональных этапов чемпионата по профмастерству «Профессионалы», которые завершились во Владимире и Иванове.Во Владимирской области чемпионат проходил по 50 компетенциям. В соревнованиях участвовали 270 студентов, 70 школьников и более 300 экспертов. В Ивановском регионе свыше 200 конкурсантов продемонстрировали профессиональные навыки по 37 компетенциям, востребованным на территории региона, в том числе по семи юниорским компетенциям.Сотрудники управления обучения, развития персонала и корпоративной культуры выступили на дискуссионных площадках соревнований, рассказав о возможностях и предложениях компании для молодежи, обсудили варианты сотрудничества с учебными заведениями в части практической подготовки студентов. На финалах конкурса компания наградила победителей и призеров ценными подарками.«Т Плюс» заинтересован в активных кадрах, поэтому сотрудничает с профильными учебными заведениями в рамках профподготовки будущих специалистов. Ежегодно компания проводит мастер-классы, конференции, дни открытых дверей, организовывает промышленный туризм не только для студентов, но и для преподавателей. Энергетики входят в состав экспертных комиссий на демонстрационных экзаменах выпускников.В компании разработана система адаптации вновь принятых сотрудников, а также системы обязательного профессионального и дополнительного развивающего обучения.Об открытых вакансиях и условиях работы можно узнать по номеру 8-920-620-58-50.Реклама: .