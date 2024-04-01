Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

С того учебного года владимирский лицей-интернат №1 будет принимать только одарённых детей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Теперь муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение будет носить следующее название: образовательный центр для одаренных «Прогресс». Школьников будут зачислять на обучение с пятого класса, основываясь на итоги индивидуального отбора.Теперь дети будут учиться с углублённым изучением предметов, по специальной программе.