Теперь в это образовательное учреждение будут принимать только одаренных детей, причем начиная с 5 класса. О переформатировании лицея официально сообщили в мэрии. Из пресс-релиза

Теперь в это образовательное учреждение будут принимать только одаренных детей, причем начиная с 5 класса. О переформатировании лицея официально сообщили в мэрии. Из пресс-релиза администрации г. Владимира Для одаренных детей с высокими образовательными запросами, которым требуются особые условия обучения, на базе Владимирского лицея-интерната № 1 создается первый в городе образовательный центр для одаренных детей. Муниципальное