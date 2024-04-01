Владимирский театр драмы представил премьеру сезона - мюзикл «Барышня-крестьянка». Владимирский...

Владимирский театр драмы представил премьеру сезона - мюзикл «Барышня-крестьянка».Владимирский академический театр драмы представил музыкальную премьеру сезона - мюзикл «Барышня-крестьянка», по повести и к 225-летию Александра Сергеевича Пушкина. Репортаж Веры Куликовой.Во Владимирском академическом - мюзикл. Самую веселую и оптимистичную повесть Александра Пушкина режиссер Сергей Грицай решил поставить в этом жанре.Актеры в нашей труппе все поющие и танцующие. Но, по словам лауреата госпремии и профессионального хореографа, реальность превзошла все ожидания!Сергей Грицай, заслуженный деятель искусств России, режиссер-постановщик:- Все женские роли, мне кажется, удачны! И актрисы, но я их хорошо знаю. Они прекрасны! Я знал артистов и как бы ожидал... Но некоторые вещи превзошли все ожидания даже!Главную роль Елизаветы Муромской исполнила Наталья Демидова. По ходу пьесы ей приходится не раз перевоплощаться. Играть не только женские роли, но и мужские Демидовой не привыкать.Наталья Демидова, актриса Владимирского академического театра:- Я буду играть лорда, поэтому все прекрасно. Да, конечно, рада! Молодая девчонка, озорная веселая! Придумывает для себя всякие интересные задачки, из которых потом выкручивается. И предстоит переодеться в одного, второго, третьего! Ну, здорово!На сцене у Натальи Демидовой сложился прекрасный дуэт с Анной Кукушкиной. И он держал внимание зрителей на протяжении всего спектакля.Напротив, в несвойственном амплуа на сцену вышла Анна Лузгина. В этом спектакле зрители впервые увидят ее в возрастной роли. Она играет гувернантку Лизы - мисс Жаксон.Анна Лузгина, актриса Владимирского академического театра драмы:- Ей 40 лет, мне 39! Наконец-то, мне дали роль близкую по возрасту. Мы уже шутили по этому поводу. Очень интересно. Характерный персонаж. Я специально занималась английским языком ,с педагогом Ириной Юрьевной чтобы добиться соответствующего акцента для этой роли! Поэтому это новый интересный опыт.Историю любви молодого помещика Алексея Берестова и Лизы Муромской Александр Пушкин изложил без шекспировских страстей. Хотя их отцы много лет находятся в ссоре, все завершается счастливо для всех. По словам исполнителя роли Алексея Берестова артиста Александра Аладышева, они хотели рассказать историю о светлом чувстве и что в 22 все только начинается!Александр Аладышев, актер Владимирского академического театра драмы:- Александр Сергеевич Пушкин - он же такой многообъёмный, бездонный какой-то.. Есть стихотворение "Пророк" и есть "Барышня-крестьянка!". Ее можно раскрывать очень по разному. И в данном случае это такая легкая и светлая история.И, конечно, путешествие в 19 век не состоялось бы без музыки композитора, лауреата премии "Золотая маска" Игоря Пономаренко, декораций художника-постановщика Бориса Шлямина и исторических костюмов художника Андрея Климова. Авторский почерк которого знаком театралам по "Маскараду".Вера Куликова, Андрей Беляков. "Вести-Владимир".