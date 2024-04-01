Владимирский театр драмы представил премьеру сезона - мюзикл «Барышня-крестьянка».
Владимирский...
Владимирский театр драмы представил премьеру сезона - мюзикл «Барышня-крестьянка».
Владимирский академический театр драмы представил музыкальную премьеру сезона - мюзикл «Барышня-крестьянка», по повести и к 225-летию Александра Сергеевича Пушкина. Репортаж Веры Куликовой.
Во Владимирском академическом - мюзикл. Самую веселую и оптимистичную повесть Александра Пушкина режиссер Сергей Грицай решил поставить в этом жанре.
Актеры в нашей труппе все поющие и танцующие. Но, по словам лауреата госпремии и профессионального хореографа, реальность превзошла все ожидания!
Сергей Грицай, заслуженный деятель искусств России, режиссер-постановщик:
- Все женские роли, мне кажется, удачны! И актрисы, но я их хорошо знаю. Они прекрасны! Я знал артистов и как бы ожидал... Но некоторые вещи превзошли все ожидания даже!
Главную роль Елизаветы Муромской исполнила Наталья Демидова. По ходу пьесы ей приходится не раз перевоплощаться. Играть не только женские роли, но и мужские Демидовой не привыкать.
Наталья Демидова, актриса Владимирского академического театра:
- Я буду играть лорда, поэтому все прекрасно. Да, конечно, рада! Молодая девчонка, озорная веселая! Придумывает для себя всякие интересные задачки, из которых потом выкручивается. И предстоит переодеться в одного, второго, третьего! Ну, здорово!
На сцене у Натальи Демидовой сложился прекрасный дуэт с Анной Кукушкиной. И он держал внимание зрителей на протяжении всего спектакля.
Напротив, в несвойственном амплуа на сцену вышла Анна Лузгина. В этом спектакле зрители впервые увидят ее в возрастной роли. Она играет гувернантку Лизы - мисс Жаксон.
Анна Лузгина, актриса Владимирского академического театра драмы:
- Ей 40 лет, мне 39! Наконец-то, мне дали роль близкую по возрасту. Мы уже шутили по этому поводу. Очень интересно. Характерный персонаж. Я специально занималась английским языком ,с педагогом Ириной Юрьевной чтобы добиться соответствующего акцента для этой роли! Поэтому это новый интересный опыт.
Историю любви молодого помещика Алексея Берестова и Лизы Муромской Александр Пушкин изложил без шекспировских страстей. Хотя их отцы много лет находятся в ссоре, все завершается счастливо для всех. По словам исполнителя роли Алексея Берестова артиста Александра Аладышева, они хотели рассказать историю о светлом чувстве и что в 22 все только начинается!
Александр Аладышев, актер Владимирского академического театра драмы:
- Александр Сергеевич Пушкин - он же такой многообъёмный, бездонный какой-то.. Есть стихотворение "Пророк" и есть "Барышня-крестьянка!". Ее можно раскрывать очень по разному. И в данном случае это такая легкая и светлая история.
И, конечно, путешествие в 19 век не состоялось бы без музыки композитора, лауреата премии "Золотая маска" Игоря Пономаренко, декораций художника-постановщика Бориса Шлямина и исторических костюмов художника Андрея Климова. Авторский почерк которого знаком театралам по "Маскараду".
Вера Куликова, Андрей Беляков. "Вести-Владимир".