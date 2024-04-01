Во вторник, 2 апреля, в Библиотеке семейного чтения на улице Егорова во Владимире состоится мероприятие, посвящённое творчеству сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена.

Во вторник, 2 апреля, в Библиотеке семейного чтения на улице Егорова во Владимире состоится мероприятие, посвящённое творчеству сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена. Об этом рассказала мэрии.Литературная встреча приурочена к Международному дню детской книги. Юным участникам расскажут о жизни сказочника. Ребята смогут поучаствовать в разных конкурсах, в том числе викторине, и посмотреть мультфильмы.Мероприятие стартует в 10.10.