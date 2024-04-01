Во Владимире подвели итоги регионального этапа Чемпионата по профмастерству...

Во Владимире подвели итоги регионального этапа Чемпионата по профмастерству «Профессионалы».Организатор - областное Правительство. Конкурс не просто выявляет таланты, но и помогает им реализоваться - найти подходящего работодателя.Кто стал лучшим в компетенции «Турагентская деятельность» - в материале Кристины Ивановой.Конкурсант юниор Кира. Получает бронзовую медаль за хорошо подобранную путевку в Турцию. В чемпионате по профмастерству школьница принимала участие впервые - с командой презентовала свой проект турагентства.Кира Илюшкина, ученица 10 класса Воршинской школы Собинского района:- Он понимал, что он хочет. Для него было самым важным отпраздновать день рождения своей дочери в Турции. Мы непосредственно выявляли его потребности, расспрашивали подробнее о том, какой она хочет день рождения. О дополнительных услугах.Кира - старшеклассница. Раздумывает, куда поступать, потому пробует себя во всем. Школьники здесь - группа особая. Профориентационная.Фёдор Лавров, ректор Владимирского института туризма и гостеприимства:- Две школы с нами работают давно уже. Это 23-я и 40-я. У нас там и профильные классы есть, которые себя уже видят в будущем специалистами, может, в этой отрасли будут работать, связанной с туризмом.Для студента Владимира компетенция "турагентская деятельность" уже, можно сказать, профнаправление. Хотя и были сомнения, признается парень. До конкурса.Владимир, студент Владимирского техникума туризма:- Я всегда хотел открыть кафе. Может, общепит. Но сейчас, наверное, планирую заняться в будущем турагентской деятельностью. Развиваться именно в ней. А дальше - как пойдет. Может быть, и воплощу свою мечту в реальность.Всего в региональном этапе чемпионата "Профессионалы" - его главный организатор Правительство Владимирской области - в этом году работали 54 компетенции на 19 площадках. Цель - поддержать молодых и перспективных. И познакомить их с будущими работодателями - партнерами чемпионата стали 89 крупнейших производств и компаний региона.Светлана Кирилова, эксперт-наставник чемпионата "Профессионалы":- У нас экспертами выступали именно индустриальные эксперты. Это представители туристических агентств, компаний, то есть это потенциальные работодатели наших участников. И они присматривали себе будущих сотрудников, потому что ребята действительно показали очень высокий уровень.На награждении почетным гостем стал представитель МГИМО. Проректор Артём Мальгин отметил, в каждом регионе конкретно это направление представлено по-разному.Внимание - внутреннему туризму. Потому "фишки" у всех свои. "Экономика впечатлений" у нас не та же, что, например, в Сочи. Но перспектив - море.Артём Мальгин, проректор МГИМО:- Мы сотрудничаем с несколькими регионами, с несколькими образовательными структурами. И в Центральной России это, прежде всего, Владимир.Подарок победителям от МГИМО - скидка 50% на обучение в вузе на бакалавриате. Кроме того, призерам подарили подъем на аэростате.В целом, по итогам конкурса будет сформирована областная сборная - межрегиональные соревнования пройдут с мая по июнь.Кристина Иванова, Андрей Синягин, «Вести - Владимир»