На базе Владимирского лицея-интерната №1 откроют первый в городе образовательный центр для одаренных детей «Прогресс».

На базе Владимирского лицея-интерната №1 откроют первый в городе образовательный центр для одаренных детей «Прогресс». Об этом 1 апреля 2024 года рассказала мэрии.Новое учреждение будет рассчитано на полное пребывание и проживание ребят. В «Прогресс» после индивидуального обора смогут попасть ученики 5-11 классов. Отмечается, что в образовательном центре школьники станут углублённо изучать отдельные предметы.«Все учащиеся, проходящие обучение в лицее-интернате №1 в настоящее время, продолжат обучение до получения основного общего образования», - отмечается в сообщении пресс-службы горадминистрации.