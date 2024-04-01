Во Владимире произошло смертельное ДТП при участии автобуса маршрута №29 Очередная авария с...

Во Владимире произошло смертельное ДТП при участии автобуса маршрута №29Очередная авария с участием автобуса муниципального "Владимирпассажиртранса" случилась на днях по дороге в Заклязьменский.Выезжая со второстепенной дороги, старенький "Фолькваген" не уступил дорогу "Волгабасу", ехавшему по главной. Судя по всему, водитель легковушки был непристегнут, потому что от удара его выбросило из салона на проезжую часть. Кроме того, он нарушил требования знака "только направо". Сообщается, что госпитализация ему не потребовалась, в аварии никто не пострадал.А в больнице скончалась 85-тилетняя жительница Владимира, пострадавшая в другом дтп с автобусом. Оно случилось еще 15 марта, но только на днях в соцсетях появилось видео момента.Женщина не успела перейти перекресток "на зеленый", а водитель 29-го автобуса не заметил ее на дороге.