Об этом рассказали представители городской администрации.

В четверг, 4 апреля, пройдёт итоговое заселание топонимической комиссии. На нем рассотрят обсудят название моста через Рпень . Об этом рассказали представители городской администрации.Сначала его хотели именовать в честь Александра Невского, но в качестве альтернативы активисты предложили другие названия – Красносельский либо Грамзаводской. Связано это с тем, что в городе и так много объектов, которые названы в честь полководца. На следующей неделе будет последнее заседание по этому вопросу.Ранее Рпенский проезд думали переименовать в шоссе или магистраль. По мнению чиновников, второй вариант подходит больше.