Во Владимире создадут первый в городе образовательный центр для одаренных детей На базе...

Во Владимире создадут первый в городе образовательный центр для одаренных детейНа базе Владимирского лицея-интерната № 1 создается первый в городе образовательный центр для одаренных детей с высокими образовательными запросами, которым требуются особые условия обучения.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение получит новое название - «Образовательный центр для одаренных «Прогресс». Образовательное учреждение будет с полным днем пребывания и проживанием учащихся.В Центр будет осуществляться набор только учащихся 5-11 классов по итогам индивидуального отбора. Обучение будет организовано по программам с углубленным изучением отдельных учебных предметов и для профильного обучения. Об этом сообщают в администрации города Владимира.Прием заявлений в 1 класс с 1 апреля 2024 года в это учебное заведение осуществляться не будет.Все учащиеся, проходящие обучение в лицее-интернате №1 в настоящее время, продолжат обучение до получения основного общего образования.Фото: freepik.com