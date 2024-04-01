Аномально высокая температура привела к интенсивному таянию снега и стремительному подъёму уровня воды в реках Рпень и Клязьма.

Аномально высокая температура привела к интенсивному таянию снега и стремительному подъёму уровня воды в реках Рпень и Клязьма. Об этом в понедельник, 1 апреля, рассказала администрации Владимира.В среднем за сутки вода поднимается на 50 сантиметров. Под угрозой подтопления находятся территории в микрорайонах Коммунар и Мостострой, а также участки в СНТ «Связист».Владимирцев просят соблюдать бдительность и осторожность.