В регионе на базе образовательных учреждений открылись два новых учебно-производственных комплекса. В Гороховецком отделении Вязниковском технико-экономическом колледже теперь работает

В регионе на базе образовательных учреждений открылись два новых учебно-производственных комплекса. В Гороховецком отделении Вязниковском технико-экономическом колледже теперь работает гостиница «Юность», а студенты Никологорского аграрно-промышленного колледжа будут практиковаться в ветеринарной клинике «Мягкие лапки». Открытие учебной гостиницы состоялось 29 марта. В этот день несколько студентов получили трудовые книжки и приступили к работе горничными и администраторами. Александр