Во Владимирской области воздух прогреется до рекордных температур Апрель встретил летним теплом....

Во Владимирской области воздух прогреется до рекордных температурАпрель встретил летним теплом. Сегодняшний понедельник (1 апреля 2024 года) стал самым тёплым днём с начала года. По прогнозам синоптиков на 2,5° превышен суточный рекорд максимальной температуры воздуха, который ранее принадлежал 1983 году.Начало такого теплого апреля стало самой ранней датой за всю историю наблюдений за погодой. До этого самой ранней датой с такой температурой было 4 апреля 1990 года.Завтра (2апреля 2024 года) ожидается еще один "рекордный дубль" - настоящая летняя погода. Владимирская область окажется под влиянием тёплого сектора циклона, центр которого выйдет на северо-запад страны.Температура воздуха днем повысится до +21°C. Ночью столбик термометра опустится до +8°C.Ветер южный, 4 метра в секунду.Атмосферное давление будет меняться 737 - 743 мм ртутного столба.Но, к сожалению, похолодание еще вернется 4-го апреля и на несколько дней. По прогнозу метеорологов, ночные температуры могут опускаться ниже 0°, а значит высока вероятность гололедицы. Более того, в эти дни местами не исключен и дождь с мокрым снегом. Поэтому тем автовладельцам, кто хотел поменять зимнюю резину на летнюю спешить пока не стоит.Народный прогноз на 2 апреля 2024 годаНаши предки верили, если в первые дни апреля ночами не видно звёзд, то месяц побалует теплом.. Если птицы начали вить гнёзда на солнечной стороне, то лето выдастся холодное... Полил дождь 2 апреля, то осенью готовились собирать много грибов.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений