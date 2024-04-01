Во Владимирскую область поступили вакцины против ветряной оспы, кори и ротавирусной инфекции. Во...

Во Владимирскую область поступили вакцины против ветряной оспы, кори и ротавирусной инфекции.Во Владимирскую поступили 2 тысячи доз вакцины против ветряной оспы, тысяча доз против кори и больше двух тысяч от ротавирусной инфекции.В региональном Минздраве рекомендуют вакцинироваться от оспы детям, призывникам и тем, кто ранее не прививался и не болел.От кори можно прививаться и детям, и взрослым. От ротавирусной инфекции - только детям.В этом месяце (апреле) ожидается поступление вакцин против менингококковой инфекции и от вируса папилломы.