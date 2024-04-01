Всего за один день, 27 марта 2024 года, к правоохранителям обратились сразу несколько наших земляков, пострадавших от действий дистанционных мошенников.

Всего за один день, 27 марта 2024 года, к правоохранителям обратились сразу несколько наших земляков, пострадавших от действий дистанционных мошенников. В общей сложности жители Владимирской области потеряли более 13 млн рублей. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Одной из жертв аферистов стала женщина из Собинки. С потерпевшей связались злодеи и убедили перевести деньги на «безопасные счета». Доверчивая жертва отдала преступникам порядка 2,5 млн рублей.Примерно по такой же схеме «развели» и даму из Владимира. Жертва перечислила мошенникам около 1,7 млн рублей.По всем случаям возбуждены уголовные дела.