Об этом сообщил Александр Авдеев у себя в официальном телеграм-канале.

За шесть лет во Владимирской области власти построят 30 быстровозводимых спортплощадок и модульных сооружений. Об этом сообщил Александр Авдеев у себя в официальном телеграм-канале. Про одного из претендента на участие в программе он рассказал у себя в пресс-релизе.«Готов проект Центра спортивной борьбы во Владимире. На его возведение потребуется почти один миллиард рублей. Более 835 миллионов рублей постараемся привлечь из федерального бюджета. Планируем начать строительство в 2025 году», – пишет губернатор.Также одну из таких площадок могут установить в Гороховце и других городах Владимирского региона. По словам главы области, спортивная инфраструктура пользуется популярностью и местных жителей, поэтому власти и собираются её совершенствовать.