50-летнюю жительницу Коврова будут судить за массовое отравление в пиццерии, где она работала управляющей. Напомним, год назад, в марте, в сети кафе «То-то» отравились 24 человека, в том числе

50-летнюю жительницу Коврова будут судить за массовое отравление в пиццерии, где она работала управляющей. Напомним, год назад, в марте, в сети кафе «То-то» отравились 24 человека, в том числе 12-летний ребенок. Посетители были госпитализированы с признаками пищевого отравления. По результатам судмедэкспертизы установлено, что причиной отравления 19 граждан явился сальмонеллез, в пяти случаях – инфекция неуточненной