Перед судом предстанет жительница Александрова.

Перед судом предстанет жительница Александрова. Женщину обвиняют в двух случаях применения насилия в отношении представителей власти. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Инцидент произошёл в декабре прошлого года. Дама побывала в салоне красоты, была пьяна и поссорилась с сожителем из-за заказанной пиццы. Во время конфликта она даже заявила на мужчину в полицию.Прибывшим стражам порядка обвиняемая сообщила, что её сожитель числится в федеральном розыске, что оказалось правдой. После дама пожалела о своих словах и попыталась помешать задержанию мужчины. Она ударила одного из сотрудников кулаком в лицо и стала бить его ладонями по голове. На улице женщина ударила ещё одного полицейского.В настоящий момент уголовное дело в отношении фигурантки передано в суд.