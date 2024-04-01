Жительница Александрова может оказаться в тюрьме за расправу с полицейскими В отношении жительницы...

Жительница Александрова может оказаться в тюрьме за расправу с полицейскимиВ отношении жительницы Александрова утверждено обвинительное заключение.Следствием установлено, что декабре 2023 года женщина вернулась домой из салона красоты в нетрезвом виде. В квартире у неё произошёл конфликт с также нетрезвым сожителем, которому не понравилась заказанная ею пицца. Обвиняемая позвонила в полицию и сообщила о противоправных действиях мужчины.Сотрудники полиции незамедлительно приехали по указанному адресу, где обвиняемая сообщила им, что ее сожитель находится в федеральном розыске. Проверив эту информацию и убедившись в её достоверности, сотрудники полиции предложили хозяину квартиры проследовать с ними в дежурную часть.В этот момент женщина, пожалела о том, что сделала и решила помешать полицейским задержать ее сожителя. Она с силой ударила одного из них кулаком по лицу, после чего продолжила наносить удары ладонями рук по голове полицейского.Немного позднее обвиняемая вышла на улицу, где ударила кулаком ещё одного сотрудника полиции."Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Александровский городской суд для рассмотрения", - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.Женщине грозит до 5 лет лишения свободы со штрафом в размере до 200 тысяч рублей.Фото: freepik.com