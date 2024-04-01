Жительница Юрьев-Польского обвиняется в незаконном получении выплат по социальному контракту...

Жительница Юрьев-Польского обвиняется в незаконном получении выплат по социальному контрактуПрокуратурой города Владимира установлено, что жительница Юрьев-Польского района обвинялась в мошенничестве при получении выплат.Дело обстояло следующим образом: женщина подготовила проект бизнес-плана, связанного с оказанием услуг по пошиву одежды и вышивке. Она обратилась в районный отдел социальной защиты населения по Юрьев-Польскому району с заявлением о назначении и выплате государственной социальной помощи. В 2021 году контракт в размере 250 тысяч рублей был заключён."Согласно условиям контракта, фигурантка приняла на себя обязательства приобрести на полученные средства оборудование для пошива одежды, необходимое для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, и предоставить в орган социальной зашиты населения подтверждающие документы", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.Однако, получив деньги, она распорядилась ими по своему усмотрению. При этом, чтобы ей поверили, злоумышленница представила в орган социальной защиты фальшивую информацию о приобретении вышивальной машинки на сумму 470 тысяч рублей.По данному факту возбуждено уголовное дел, которое позже прекращено в связи с истечением сроков давности.В настоящее время прокурор обратился в суд с требованием о применении к обозначенному социальному контракту последствий недействительности сделки и взыскать с женщины незаконно полученные деньги в бюджет государства.Иск прокурора находится на рассмотрении.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений