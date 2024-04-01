Перед судом предстанет 51-летний житель Гороховца. Мужчину обвиняют в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Перед судом предстанет 51-летний житель Гороховца. Мужчину обвиняют в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл в феврале 2024 года. Полицейские остановили иномарку «Хёндай», за рулём которой сидел нетрезвый обвиняемый. В ходе проверки выяснилось, что гражданина уже лишили прав за езду в пьяном виде.Уголовное дело в отношении жителя Гороховца передано в суд. «На автомобиль обвиняемого наложен арест», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.