В летние каникулы во Владимире начнут работу 40 лагерей с дневным пребыванием на базе школ. Всего в них отдохнут более 6 тысяч учащихся, сообщили в городской администрации. Смены продлятся 21

В летние каникулы во Владимире начнут работу 40 лагерей с дневным пребыванием на базе школ. Всего в них отдохнут более 6 тысяч учащихся, сообщили в городской администрации. Смены продлятся 21 день. Подать заявку на отдых можно уже в апреле через классного руководителя. Также продолжит работу городской лагерь «Муравейник» на базе Дворца детского и юношеского творчества.