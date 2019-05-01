В связи с проведением первомайских шествий и митингов в центре столицы будет ограничено движение транспорта по ряду улиц.

В связи с проведением первомайских шествий и митингов в центре столицы будет ограничено движение транспорта по ряду улиц.Так, в среду, 1 мая, с 06:30 и до окончания мероприятий для движения автомобилей будут закрыты улицы Ильинка, Варварка, Васильевский спуск, Москворецкая и Кремлевская набережные, Большой Москворецкий мост, Китайгородский проезд, Лубянский проезд, Солянский проезд, Старая площадь и улица Солянка на участке от Яузского бульвара до Подколокольного переулка.С 09:00 до окончания мероприятий нельзя будет проехать по улицам Моховая, Охотный ряд, по Тверской улице на участке от Пушкинской площади до Охотного ряда, сообщает ТАСС.С 13:00 до 14:00 для автомобилистов будет полностью закрыта улица Дружинниковская на участке от улицы Заморенова до переулка Капранова, а с 14:00 до 14:50 ожидается полное перекрытие улицы Заморенова, улице Трехгорный вал от Красной Пресни до улицы Заморенова и улице Красная Пресня в районе пересечения с улицей Трехгорный вал.Предполагается, что в согласованных властями первомайских акциях могут принять участие около 110 тысяч человек. Самая крупная из них — акция "За справедливую экономику в интересах человека труда!" Московской федерации профсоюзов, которая пройдет на Красной площади.