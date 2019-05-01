В матче 34-го тура чемпионата Франции Ренн на поле домашнего стадиона Роазон Парк сыграет с Монако. Наставник монегасков Леонарду Жардим включил в заявку на эту встречу российского полузащитника Александра Головина.

В матче 34-го тура чемпионата Франции "Ренн" на поле домашнего стадиона "Роазон Парк" сыграет с "Монако". Наставник монегасков Леонарду Жардим включил в заявку на эту встречу российского полузащитника Александра Головина.Помимо россиянина в заявку вошли еще 18 футболистов: голкиперы Диего Бенальо, Сейду Си оборонцы Бенуа Бадиашиле, Фоде Балло-Туре, Беньямин Хенрикс, Жемерсон, Налдо, Джибриль Сидибе, полузащитники Адриен Силва, Жан-Оде Аолу, Насер Шадли, Жорди Мбуола, Кевин Н’Дорам и нападающие Радмель Фалкао, Желсон Мартинш, Рони Лопеш, Мусса Силла, Винисиус.