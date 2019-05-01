В Национальной хоккейной лиге Коламбус Блю Джекетс в третьем матче серии плей-офф Кубка Стэнли против Бостон Брюинз сумел на своей площадке добиться победы со счетом 2:1. Российский вратарь пиджаков Сергей Бобровский отразил в этой встрече 36 бросков по своим воротам.

В Национальной хоккейной лиге "Коламбус Блю Джекетс" в третьем матче серии плей-офф Кубка Стэнли против "Бостон Брюинз" сумел на своей площадке добиться победы со счетом 2:1. Российский вратарь "пиджаков" Сергей Бобровский отразил в этой встрече 36 бросков по своим воротам.В составе победителей шайбы забросили Бун Дженнер и Мэтт Дюшен. У проигравших отличился Джейк ДеБраск. Российский форвард "Коламбуса" Артемий Панарин результативными действиями не отметился.Счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу "Джекетс". Следующая игра "Коламбуса" и "Бостона" пройдет на домашней арене "пиджаков" 3 мая.