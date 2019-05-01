На чемпионате России по смешанным боевым единоборствам (ММА), который пройдет с 3 по 5 мая в Москве, бойцы впервые выступят не на боксерском ринге, а в клетке. Об этом сообщил председатель всероссийской коллегии судей Союза ММА России Виктор Корнеев.

На чемпионате России по смешанным боевым единоборствам (ММА), который пройдет с 3 по 5 мая в Москве, бойцы впервые выступят не на боксерском ринге, а в клетке. Об этом сообщил председатель всероссийской коллегии судей Союза ММА России Виктор Корнеев."При слиянии двух международных федераций было принято решение о проведении международных соревнований в соответствии с требованиями объединенной федерации. На чемпионате России в этом году спортсмены должны быть готовы работать в клетке, так как в дальнейшем им предстоит выступать на международных соревнованиях", – приводит слова Корнеева пресс-служба Союза ММА России.Также он объяснил, что клетка безопаснее боксерского ринга, поскольку спортсмены не смогут выпасть за канаты во время проведения боя.