По последним данным, во вторник, 30 апреля, в столице Венесуэлы Каракасе в ходе сопровождавших антиправительственные акции столкновений пострадали не менее 50 человек.

По последним данным, во вторник, 30 апреля, в столице Венесуэлы Каракасе в ходе сопровождавших антиправительственные акции столкновений пострадали не менее 50 человек.Глава управления здравоохранения муниципалитета Чакао Махия Санти сообщила, что в медицинские учреждения поступили 50 пациентов, у 30 из которых зафиксированы травмы от резиновых пуль, у одного – огнестрельное ранение, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 26 пострадавших.Как сообщалось, в настоящее время в Каракасе и некоторых других городах Венесуэлы идут антиправительственные выступления. Они начались после того, как немногочисленная группа военных выступила на стороне лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. По информации испанского агентства EFE, в день протестов против президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, по меньшей мере, 25 представителей Вооруженных сил Венесуэлы попросили предоставить им убежище в посольстве Бразилии в Каракасе, и среди обратившихся с этой просьбой нет военнослужащих высокого ранга: большая их часть – рядовые.