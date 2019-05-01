Сестра рэпера Гуфа Ольга Долматова встала на защиту звездной семьи после скандала. Она уверена, что певица Алсу сделала правильно, что поддерживала дочь на шоу Голос. Дети.

Сестрарэпера Гуфа Ольга Долматова встала на защиту звездной семьи после скандала. Онауверена, что певица Алсу сделала правильно, что поддерживала дочь на шоу "Голос.Дети"."Я читала в СМИ, что родители девочки, иее муж благодаря своим связям и массовым рассылкам по своим друзьям и знакомымвсячески пытались поддержать дочку. То есть рассылка, насколько я понимаю, былатакая: "Проголосуйте за нашу дочь", – высказалась в беседе с "Дни.ру" .Она подчеркнула, что это было добровольное голосование."Если бы даже мне пришло от них СМС, если бы я бы захотела,то проголосовала бы, если нет, то нет. Я считаю, что родители в праве помочьсвоей дочери, ведь это в их силах. Ничего незаконного там не было. Я считаю, чтодевочка победила достойно, а то, что делали ее родители в поддержку – это толькомолодцы", – заявила сестра Гуфа.При этом она добавила, что, если бы ее дочьучаствовала в таком вокальном конкурсе, она бы всех своих знакомых, друзей и подписчиковв соцсетях попросила, чтобы голосовали именно за ее ребенка. "Я ничегонечестного в этом не вижу, на самом деле. Девочку травят, и это пугает, чтотакая ситуация у нас происходит на таком хорошем детском шоу", – заключилаОльга Долматова.Напомним, шоу "Голос. Дети" завершилось скандалом из-за того, что победиладочь Микелла Абрамова. Многие посчитали такой результатнесправедливым и не исключили вероятность того, что был вброс голосов задевочку. Первый канал с помощью специалистов международной компании проводитрасследование по итогам голосования.