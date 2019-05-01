В рамках 34-го тура чемпионата Франции по футболу Монпелье на домашней арене принимал Пари Сен-Жермен. Гости, досрочно оформившие чемпионский титул, упустили победу в концовке игры. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. Автором победного гола стал Сулеймане Камара.

В рамках 34-го тура чемпионата Франции по футболу "Монпелье" на домашней арене принимал "Пари Сен-Жермен". Гости, досрочно оформившие чемпионский титул, упустили победу в концовке игры. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. Автором победного гола стал Сулеймане Камара.Он отличился на 86-й минуте второго тайма. Также за победителей мяч забил Энди Делор (80-я). Кроме того, автогол на свой счет записал игрок "ПСЖ" Преснел Кимпембе (22-я). В составе проигравших отличился Анхель Ди Мария (63-я). Еще один мяч срезал в собственные ворота футболист "Монпелье" Амбруаз Ойонго (13-я).У "Пари Сен-Жермен" осталось 84 очка. "Монпелье" вышел на пятое место в турнирной таблице французского чемпионата, сравнявшись по очкам с "Марселем" (по 54 балла).