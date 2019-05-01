Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым определился с капитаном национальной команды на заключительный этап подготовки к предстоящему чемпионату мира. Капитаном назначен нападающий Лос-Анджелеса Илья Ковальчук.

Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым определился с капитаном национальной команды на заключительный этап подготовки к предстоящему чемпионату мира. Капитаном назначен нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук."Илья Ковальчук – капитан национальной сборной России, – сообщает пресс-служба ФХР в социальной сети Twitter. – Евгений Малкин, Александр Овечкин и Сергей Плотников – ассистенты".⚡️ Илья Ковальчук – капитан национальной сборной России. Евгений Малкин, Александр Овечкин и Сергей Плотников – ассистенты— Хоккей России (@russiahockey) 30 апреля 2019 г.Помимо этого, стало известно, что защитники Дмитрий Орлов и Никита Зайцев, а также нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов присоединятся к команде 2 мая в Брно. Это сделано в целях акклиматизации и выстраивания тренировочного процесса.Напомним, с 1 по 5 мая сборная России примет участие в заключительном этапе Евротура – Чешских хоккейных играх. А с 10 по 26 мая в словацкой Братиславе пройдет чемпионат мира. Россияне попали в группу В, где сыграют с командами Австрии, Италии, Латвии, Норвегии, Чехии, Швейцарии и Швеции.