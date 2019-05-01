На торжественной церемонии, прошедшей в императорском дворце в Токио, новому монарху Японии Нарухито вручены символы его полномочий - Большая государственная печать, личная печать и священные регалии.
На торжественной церемонии, прошедшей в императорском дворце в Токио, новому монарху Японии Нарухито вручены символы его полномочий — Большая государственная печать, личная печать и священные регалии: меч и драгоценная яшма. Третья священная регалия — металлическое зеркало — находится в храме, где символически пребывает мифическая прародительница династии японских монархов — богиня Солнца Аматэрасу.
В торжественной церемонии приняли участие представители трех ветвей власти Японии — премьер-министр страны Синдзо Абэ и члены его кабинета, руководители обеих палат японского парламента, судьи Верховного суда.
В соответствии с законом 59-летний Нарухито он получил полномочия императора с наступлением 1 мая после того, как 30 апреля ушел на покой его отец — 85-летний экс-император Японии Акихито, выразивший пожелание отречься от престола в связи с преклонным возрастом в 2016 году. Несмотря на то, что японское законодательство требует от монарха выполнять его обязанности пожизненно, для императора Акихито было сделано исключение. После отречения он получил титул "почетного императора".
В своем первом обращении к обществу император Нарухито поклялся действовать в соответствии с Конституцией Японии и волей народа. Он пообещал, что, вступая на престол, будет ориентироваться на своего отца Акихито и прежних императоров Японии.
Новый император Нарухито — первый японский монарх, родившийся после капитуляции Японии во Второй мировой войне. Он закончил престижный токийский университет "Гакусюин" и Оксфордский университет, передает ТАСС.
Супруга Нарухито — 55-летняя Масако — дочь известного в Японии дипломата. Она закончила Токийский университет и Гарвард, а до замужества делала успешную карьеру в МИД страны. У императорской четы есть ребенок — родившаяся 1 декабря 2001 года дочь Айко.