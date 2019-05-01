В Судьбе человека Инга Оболдина рассказала, что только в 45 впервые стала матерью. Отцом ее долгожданного ребенка стал второй избранник актрисы. До этого она 16 лет прожила с мужчиной, с которым был прекрасный творческий союз, но настоящую семью у них создать не получилось.

Инга Оболдина, которую зрители узнали и полюбили по сериалам "Дети Арбата", "Девять жизней", "Небо. Самолет. Девушка" и другим фильмам, впервые вышла на сцену в своем родном городе Кыштыме Челябинской области.В местном Дворце культуры юная артистка появилась на сцене в пуантах: в образе ромашки она танцевала знаменитый "Вальс цветов".А потом в их город со своей картиной приехал режиссер Владимир Хотиненко. Тетя Инги, которая работала директором кинотеатра в Кыштыме, попросила мэтра посмотреть девочку: стоит ли ей в принципе мечтать о профессии актрисы?Одобрение известного режиссера окрылило Оболдину. После школы она поступила в Челябинский институт культуры – стала учиться на режиссера, а затем раскрылся и ее актерский талант, так что педагоги рекомендовали Инге попробовать свои силы в Москве.В столицу она приехала с творческим единомышленником Гарольдом Стрелковым. Инга сразу поступила и в ГИТИС, и в школу-студию МХАТ.Жили они с Гарольдом поначалу в интернате для детей-сирот, а вскоре стали мужем и женой.Инга говорит, что со стороны ее избранника была огромная поддержка и невероятная любовь. "Он дал мне расправить крылья и думать, что я самая лучшая на этой планете актриса", — вспоминает Оболдина.Вместе они прожили 16 лет, а когда все совместные планы были реализованы, супруги расстались.Инга говорит, что трагедией для них это не было, поскольку состояли они, скорее, в творческом, а не в подлинно супружеском союзе.Возможно, предполагает актриса, поэтому у них с Гарольдом и не родились дети.Что такое настоящая семья, Инга поняла, когда встретила режиссера, актера и музыканта Виталия Салтыкова.А вскоре произошло настоящее чудо: почти в 45 Инга впервые стала матерью.Вымоленная, как говорит актриса, беременность оказалась внезапной. Она должна была сниматься в кино, и с благословенья батюшки от съемок не отказалась. А вскоре появилась на свет их с Виталием дочка.После какого спектакля Инга влюбилась в своего второго избранника и отца долгожданного ребенка? В каким фильме она снималась беременной?Зачем актриса торговала куклами у Большого театра, и какая тайна ее связывает с островом Свияжском? Почему они с Салтыковым официально не узаконили свои отношения? И какой совет дал Инге Оболдиной ведущий Борис Корчевников?Об этом – в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".