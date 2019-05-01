19-летний американец Джон Ирнест, открывший огонь по прихожанам синагоги города Поуэй, отказался признать вину в суде. Он заявил, что не признает себя виновным в убийстве, покушении на убийство и поджоге.

19-летний американец Джон Ирнест, открывший огонь по прихожанам синагоги города Поуэй, отказался признать вину в суде. Он заявил, что не признает себя виновным в убийстве, покушении на убийство и поджоге.Суд постановил оставить обвиняемого под стражей без права освобождения под залог, так как Ирнест, "представляет явную и чрезвычайную угрозу обществу".27 апреля в результате вооруженного нападения на синагогу города Поуэй в Калифорнии один человек погиб, еще трое получили ранения, напоминает телеканал "Россия 24".