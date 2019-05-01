На Рязанском проспекте в Москве грузовик угодил в шестиметровую яму, которая образовалась прямо на проезжей части.

На Рязанском проспекте в Москве грузовик угодил в шестиметровую яму, которая образовалась прямо на проезжей части.Как передает телеканал "Россия 24", после столкновения с легковым автомобилем, водитель КамАЗа отъехал к обочине. И в этот момент под ним провалился грунт.Чтобы вытащить самосвал из ямы пришлось задействовать спецтехнику. Сейчас уже начаты ремонтные работы. Движение на участке по правому и среднему рядам в сторону центра затруднено. Пострадавших в результате ДТП нет.