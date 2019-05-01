Российская теннисистка, 65-я ракетка мира Маргарита Гаспарян в рамках первого круга турнира в чешской Праге в трех сетах за два часа 17 минут проиграла представительнице Китая Ван Цян со счетом 3:6, 6:3, 2:6.

Российская теннисистка, 65-я ракетка мира Маргарита Гаспарян в рамках первого круга турнира в чешской Праге в трех сетах за два часа 17 минут проиграла представительнице Китая Ван Цян со счетом 3:6, 6:3, 2:6.Россиянка допустила четыре двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 15, а у китаянки, занимающей 16-е место в рейтинге WTA, семь двойных ошибок и шесть реализованных брейков из 13. Обе теннисистки подач навылет не выполнили.Таким образом, Ван Цян вышла во второй круг турнира, где ей будет противостоять победительница матча Мэнди Минелла (Люксембург) – Ясмин Паолини (Италия).