Большое горе свалилось на плечи Марии Порошиной. Умерла мама артистки Наталия Красноярская.

Большое горе свалилось на плечи Марии Порошиной. Умерла мама артистки Наталия Красноярская.Заслуженная артистка России ушла из жизни в возрасте 70 лет, передает сайт kino-teatr.ru. Отмечается, что она была последней ученицей легендарного режиссера оперы Бориса Покровского.Красноярской стало плохо на работе в марте 2019 года. Наталия почувствовала слабость. Артистке вызвали прямо к Большому театру, где она служила с 1976 года.Мария пока никак не прокомментировала известие. Неудивительно, ведь актрисе сейчас не до общения с прессой.Ранее Мария Порошину приняли за сестру ее собственной старшей дочери. Снимок звездного семейства бурно обсуждают в Сети.На фотографии, опубликованной в Instagram, Мария Порошина запечатлена со своей мамой и старшей дочерью. Актриса и ее дочь, 23-летняя Полина Куценко, в одинаковых голубых платьях. Бабушка Полины – Наталия Красноярская – посередине.