Главный тренер лондонского Тоттенхэм Хотспур Маурисио Почеттино признался, что в первом тайме матча против голландского Аякса его команда испытывала серьезные проблемы. Однако после перерыва футболисты шпор перестроились и стали диктовать сопернику свои условия.

Главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино признался, что в первом тайме матча против голландского "Аякса" его команда испытывала серьезные проблемы. Однако после перерыва футболисты "шпор" перестроились и стали диктовать сопернику свои условия."Первый тайм мы начали плохо. "Аякс" был энергичнее нас… Постепенно мы освоились, заиграли получше. Во втором тайме мы диктовали "Аяксу" свои условия, хотя моментов создали мало", – приводит слова Почеттино РИА Новости.Также аргентинский специалист отметил, что игра во втором тайме дает его команде надежду на общую победу в двухматчевом противостоянии с амстердамским клубом. "Мы еще живы, счет пока всего 0:1, и нужно верить в себя. Попробуем выиграть в Нидерландах", – добавил наставник "Тоттенхэма".Ответная игра полуфинала Лиги чемпионов между "шпорами" и "Аяксом" состоится 8 мая в Амстердаме. В первой встрече голландцы добились победы на выезде со счетом 1:0.