Задержанный министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов не признал своей вины в хищении более 20 миллионов рублей, заявив, что у него не было соответствующих полномочий. Допрос чиновника сняли на видео.

Задержанный министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов не признал своей вины в хищении более 20 миллионов рублей, заявив, что у него не было соответствующих полномочий. Допрос чиновника сняли на видео.Главу министерства задержали в аэропорту Уйташ-Махачкала, когда он регистрировался на рейс. Следователи полагают, что в период с 2013 по 2018 год, когда он руководил МФЦ, Хасбулатов при проведении закупок мебели, компьютеров и оргтехники существенно завышало их стоимость и тем самым положил себе в карман через аффилированные фирмы минимум 20 миллионов рублей."Я так понимаю, это наговор на меня. Абсолютно невиновен", — заявил чиновник, указав, что у него не было соответствующих полномочий при распределении госконтрактов.Хасбулатов возглавил министерство в прошлом году, сменив Раюдина Юсуфова, которого обвинили в присвоении или растрате средств в особо крупном размере.