Столичные власти решили вымыть после зимы фасады всех кирпичных жилых домов в городе.

До майских праздников вымоют фасады, выходящие на улицу, потом займутся дворами. Заммэра Москвы по вопросам благоустройства Петр Бирюков сообщил, что отмоют даже дома, которые пойдут под реновацию, пишет "Российская газета".В центре города работа поручена управляющим компаниям. Фасады домов в основном страдают от копоти, сажи, пыли и выхлопных газов. Рабочие с автовышки моют дом струей воды из гидропистолета и швабрами.Дома моют с помощью автовышки, территорию огораживают, чтобы вода не попала на прохожих. Жителей дома о предстоящих работах уведомляют за сутки.По словам специалистов, мытье домов с применением специального состава улучшает внешний вид зданий – они выглядят почти новыми.