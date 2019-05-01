Генерал Карлос Армас Лопес, президент отвечающей за поставки вооружения Вооруженным силам Венесуэлы госкорпорации CAVIM, был захвачен сторонниками лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

Генерал Карлос Армас Лопес, президент отвечающей за поставки вооружения Вооруженным силам Венесуэлы госкорпорации CAVIM, был захвачен сторонниками лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, сообщает El Imparcial.Поднявшие мятеж военнослужащие опубликовали фото сидящего в автомобиле Лопеса со связанными руками. Предположительно, он был захвачен в Маракае, что к западу от Каракаса.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от El Justiciero Venezolano (@eljusticierotv) 30 Апр 2019 в 5:59 PDTВо вторник Гуайдо посетил авиабазу "Ла Карлота", после чего заявил о начале финальной стадии операции по свержению президента Николаса Мадуро. Группа вставших на его сторону военнослужащих захватила пролет автомагистрали недалеко от базы. Вооруженные силы окружили мятежников, в ход пошел слезоточивый газ и дымовые шашки. О пострадавших в результате противостояния информации не поступало.Созданная в 1975 году CAVIM занимается разработкой, производством и поставками огнестрельного оружия ВС Венесуэлы.