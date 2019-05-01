Россиянка Мария Бутина в ходе телефонной пресс-конференции сообщила, что с ней общались люди от спецпрокурора Роберта Мюллера.

Россиянка Мария Бутина в ходе телефонной пресс-конференции сообщила, что с ней общались люди от спецпрокурора Роберта Мюллера.Как передает РИА Новости, Бутина отметила, что в сумме они беседовали с ней минут пять.Она подчеркнула, что не упоминается в докладе Мюллера, который по результатам двухлетнего расследования не нашел оснований обвинить президента Дональда Трампа в сговоре с Россией, в чем его подозревают американские демократы.Девушка рассказала, что пытки к ней не применялись, но ей было тяжело психологически находиться в режиме одиночной изоляции в американской тюрьме. Сейчас Бутина содержится в камере общего режима, где у нее есть доступ к телефону, и она без проблем общается с другими заключенными.Россиянка, приговоренная 26 апреля к 18 месяцам тюрьмы, надеется, что сможет выйти на свободу по УДО. Она подчеркнула, что со своей стороны приложит для этого все усилия.Суд в Вашингтоне вынес в отношении Бутиной, которая находится под арестом с июля 2018 года, решение о том, что она виновна в незаконной работе на территории США в пользу правительства России. При этом Мария пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса, в противном случае ей грозило многолетнее тюремное заключение.