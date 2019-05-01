Большое горе свалилось на плечи Марии Порошиной. Умерла мама артистки Наталия Красноярская.

Большое горе свалилось на плечи Марии Порошиной. Умерла мама артистки Наталия Красноярская.Заслуженная артистка России ушла из жизни в возрасте 70 лет, передает сайт kino-teatr.ru. Отмечается, что она была последней ученицей легендарного режиссера оперы Бориса Покровского.Красноярской стало плохо на работе в марте 2019 года. Наталия почувствовала слабость. Артистке вызвали прямо к Большому театру, где она служила с 1976 года.