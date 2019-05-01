В Томске коммунальные службы ликвидируют последствия урагана. Там ветер, скоростью более 20 метров в секунду, валил деревья, рекламные щиты и сносил крыши. В одном из районов города часть кровли обрушилась на высоковольтные провода, в результате без света на несколько часов остались около 20 тысяч жителей.

В Томске коммунальные службы ликвидируют последствия урагана. Там ветер, скоростью более 20 метров в секунду, валил деревья, рекламные щиты и сносил крыши. В одном из районов города часть кровли обрушилась на высоковольтные провода, в результате без света на несколько часов остались около 20 тысяч жителей, сообщает телеканал "Россия 24".