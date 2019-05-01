Праздник весны и труда. В мировом масштабе Первомаю в этом году ровно 130 лет, начало традиции положили выступления рабочих в Чикаго в конце 19 века! Сейчас в России Дальний Восток, Башкирия, Якутия уже празднуют, там проходят шествия и митинги.

Праздник весны и труда. В мировом масштабе Первомаю в этом году ровно 130 лет, начало традиции положили выступления рабочих в Чикаго в конце 19 века! Сейчас в России Дальний Восток, Башкирия, Якутия уже празднуют, там проходят шествия и митинги.В пальто и шапках, с лозунгами и зонтиками демонстранты огибают лужи. Во Владивостоке – мир, труд и дождливый май. Но унывать в такой праздник горожане не намерены.Во Владивостоке сегодня сыро и туманно. Но дождь трудящимся не помеха. Разноцветные флаги, шарики и веточки искусственных цветов очень кстати украсили посеревший от непогоды город.Во главе колонны – отряд барабанщиц. Обычно – воплощение женственности и грации, сегодня – образец мужества: лёгкая форма совсем не спасает, когда на улице дождь и плюс пять. Но выправка и торжественность – даже если на самом деле очень холодно.20 колонн двинулись по Светланской — главной улице города. Студенты и врачи, энергетики и спортсмены, члены профсоюзов и представители ассамблеи народов Приморья. Каждая колонна старается быть самой яркой и заметной.Для многих первомайская демонстрация – одна из главных праздничных традиций. Настроение просто позитивное, все хорошо. Каждый год надо делать такой красочный!В колонне демонстрантов – не только жители Владивостока, но и приморцы – многие приехали из районов, удалённых от дальневосточной столицы на несколько сотен километров."Человек труда всегда был славен в России. Сегодня во Владивостоке примут участие более 20 тысяч человек, а также десятки тысяч пройдут по городам и посёлкам нашего края, с тем, чтобы подчеркнуть уважение к труду", — отметил Олег Кожемяко, губернатор Приморского края.Весь день на центральной площади города будет продолжаться праздничная программа – для тех, кто всё-таки отважится отпраздновать Первомай, гуляя по городу. Но для большинства в этом году день трудящихся все же станет домашним праздником. Так распорядилась погода.